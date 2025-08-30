Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balkona iç çamaşırıyla çıktı! "Mahalle erkek görsün" diyerek etrafa ateş açtı

Balkona iç çamaşırıyla çıktı! "Mahalle erkek görsün" diyerek etrafa ateş açtı

İstanbul'da balkona iç çamaşırıyla çıkan adam komşuları tarafından uyarıldı. Bunun üzerine "Mahalle erkek görsün" diyerek havaya ateş açan şahıs, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam İstanbul Esenyurt'ta oturduğu dairenin balkonuna iç çamaşırı ile çıkan bir şahıs bir süre burada oturduktan sonra çevredeki komşuları tarafından uyarıldı.

TÜFEKLE ETRAFA ATEŞ AÇTI

Uyarılara aldırış etmeyen şahıs kendisini uyaran çevredekilere ‘Mahalle erkek görsün’ şeklinde karşılık verdi. Şahıs, bir süre balkonda elindeki tüfek ile çevredekilere tehditler savurmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Balkonda elinde tüfek ile bekleyen şahıs polis ekiplerinin geldiğini fark edince silahı bırakarak kaçmaya başladı. Kimliği tespit edilen şahıs ve beraberindeki bir kişi binanın çatı kısmında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

34 yaşındaki saldırgan Z.B., ile A.I., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet fişek ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan A.I., serbest bırakılırken, Z.B., ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

