Banka hesabı olanlar, bu tuzağa dikkat! Dolandırıcılar 'yüzde 10 pay' vaadiyle kandırıyor

10 Aralık 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 12:27

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: TRT Haber, Türkiye Gazetesi

Yasa dışı bahis, telefon dolandırıcılığı, sahte araç kiralama siteleri gibi farklı yöntemlerle haksız kazanç sağlayan ve kara para aklamak isteyenlerin yeni yöntemi 'banka hesabı kiralamak'.

Sosyal medya üzerinden ihtiyacı olan insanlara ulaşan dolandırıcılar, kişilerin banka hesaplarını kiralıyor ve bu kira karşılığı belirli bir pay verme vaadinde bulunuyor. Ardından bu kiralanan hesap, kara para akışında kullanılıyor.

Yasa dışı yollarla elde edilen paralar kiralanan banka hesaplarında dolaşıma sokuluyor ve böylece asıl suçlunun kimliği gizlenmiş oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen birçok kişi tuzağa düşerek kendilerini suç ağının ortasına 'suçlu' sıfatıyla buluyor. Banka hesabını kiralayanlar 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanıyor.

HESABINI KİRALIYOR, SUÇLU DURUMUNA DÜŞÜYOR

Sistem ise şöyle işliyor:

Sosyal medya üzerinden hesabını kiralamak isteyenlerle iletişime geçen dolandırıcılar, kişinin hesap bilgilerini alıyor ve işlemlerini yapıyor. Hesabını kiralayan kişi, bu işlemlerden sonra kendi hesabını kullanmak istediğinde ise banka tarafından 'dolandırıcı' olarak görüldüğünü ve hesabının bloke olduğunu görüyor.

Bloke sonrası ise hesabını kiralayan kişiler, banka konusunda sıkıntı yaşamaya başlıyor. Suçlu durumuna düşerek mağdur olan vatandaş, hem işe girmek istediğinde hem de paray yatırmak istediğinde problem yaşıyor.

Vergi kaçıran ve bu nedenle hesap kiralayan dolandırıcılar, hesabını kiralamak isteyenlere yüzde 8'e kadar pay teklif ediyor. Mobil bankacılıkta yüzde 4, yüz yüze işlemlerde ise yüzde 8 pay teklif eden dolandırıcılar, hesaplarla 3-4 ay gibi bir süre işlem yaptıktan sonra bir ay ara veriyor, sonrasında işlemler yeniden devam ediyor.

3 AY ÖNCE İSTANBUL'DA BASKIN

TRT Haber'in haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ekim ayının sonu günlerinde İstanbul Fatih'teki bir kafeye operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında mekan sahibinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Şüphelilerin, kiralık banka hesabı bulmak için sosyal medyadan ek iş ilanları verdiği, aynı ilanların da afiş olarak duvarlara da yapıştırıldığı belirlendi.

YÜZDE 10 KOMİSYON TEKLİFİ

"Bin 500 lira kazanmak ister misiniz?" gibi vaatlerin sıralandığı ilanlara dönüş yapanlar dolandırıcıların adeta bir üsse çevirdiği kafeye gidiyorlardı. Hesap sahipleriyle yüz yüze toplantılar yapan şüpheliler, hesaplara yatacak olan dolandırıcılık parasından yüzde 10 komisyon teklif ediyordu.

Dolandırıcılıktan elde edilen ana para ise bazen 1 milyon lirayı bulabiliyordu. Zanlılar, para yattıkça, hesap sahipleriyle ATM'lerden parayı çekiyorlardı.

Hesabı olmayanlar ise SET adı verilen bir sistem karşılığında anlaşma yapıyorlardı. Bu sisteme göre; birden fazla bankada hesap açıyorlar ve tüm bilgileri dolandırıcılara teslim ediyorlardı. Banka kartları, akşamları kafenin sahibine emanet ediliyor, sabah yeniden işlem yapılıyordu. Komisyon alanlar saadet zinciri gibi, başka arkadaşlarını da getirerek, dolandırıcıların ağını genişletiyordu.