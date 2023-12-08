Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Kendilerini il müftüsü olarak tanıttılar

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Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor. Seçil Erzan'ın tefeciler tarafından boş arazide tehdit edildiği anlara ilişkin görüntüler şaşırttı.