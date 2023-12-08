Dolandırıcılık yapan sahte polis, vurgundan dönerken gerçek polise yakalandı

8 Aralık 2023 12:14 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:15

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye’de son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarında binlerce insan mağdur olmaya devam ediyor. İzmir'de bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp, vatandaşları yalan söyleyip korkutarak dolandırdığı belirlendi. Şüpheli, yunus polisleri tarafından Bornova ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada yakalandı. Şüphelinin üzerinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası ele geçirilirken, yaptığı bir dolandırıcılık olayının hemen ardından polise yakalandığı öğrenildi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ve 'Yunuslar' olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 6 Aralık günü Bornova ilçesinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan bir ticari takside tedirgin davranışlarıyla dikkat çeken İ.A.'nın üzerine yapılan aramada 17 bilezik, 2 altın kolye, 4 adet beşi bir yerde reşat altını, 25 adet çeyrek altın, 1 gram altın, 9 adet reşat altın ve 9 adet ata altın ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise İ.A.'nın birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

VURGUNDAN DÖNERKEN YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucu İ.A.'nın, R.K. adlı bir vatandaşı telefonla arayıp, kendisini emniyet mensubu olarak tanıttığı ve hesapların terör örgütlerinin eline geçti diyerek korkutup dolandırdığı öğrenildi. R.K.'nın altınlarını alan şüphelinin, altınları aldıktan hemen sonra polise yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.