Bankta oturuyor zannettiler, yanına gidince korkunç gerçekle karşılaştılar

Antalya'da sabah saatlerinde parka giden vatandaşlar bankta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Yenigün Parkı içerisindeki bankta 1 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.

EVSİZ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın Murat Serttaş (48) olduğunu belirledi. Evsiz olduğu düşünülen Serttaş'ın cansız bedeni savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.