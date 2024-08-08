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Baraj gölü piknik yapan aileyi yuttu! 2'si çocuk 4 kişi boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Baraj gölü piknik yapan aileyi yuttu! 2&#039;si çocuk 4 kişi boğuldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta piknik yapmak için baraj gölüne giden bir aile adeta felaketi yaşadı. Göle girmek isteyen çocuk suda boğuldu. Onu kurtarmak için göle giren 1'i çocuk 3 kişi daha suda boğuldu. Kaybolan 1 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Muş'ta piknik yapmak için baraj gölüne giden aileden acı haber geldi. Alınan bilgiye göre, Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti.

KURTARMAK İSTERKEN...

Göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi. Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu.

Baraj gölü piknik yapan aileyi yuttu! 2'si çocuk 4 kişi boğuldu - 1. Resim

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu.

KAYBOLAN 1 KİŞİ ARANIYOR

Suda boğulanların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Baraj gölü piknik yapan aileyi yuttu! 2'si çocuk 4 kişi boğuldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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