Faiz indirimi için kritik tarih! TCMB’nin raporu dolar ve borsa için ne anlama geliyor?

TCMB’nin bugün açıkladığı yılın üçüncü enflasyon raporunun ardından “sıkı para politikasına devam” mesajı öne çıktı. Dolar gerilerken, borsada yükseliş dikkat çekti. İlk faiz indiriminin kasım-aralık döneminde gelebileceği, bu süreçte TL’de reel değerlenme, dövizde stabil görünüm ve BİST100’de yukarı hareketlerin sınırlı kalabileceği öngörülüyor. Borsada sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasaların merakla beklediği TCMB’nin üçüncü enflasyon raporu bugün açıklandı. Buna göre TCMB; önceki raporda yer alan tahminlerini korudu. 2024 sonunda TÜFE’nin %38 olması hedefleniyor. Tahmin aralığı ise %36-%42 olarak gösterildi. Bu arada 2025 ve 2026 yıllarında da enflasyon tahminleri, sırasıyla %14 ve %9 olarak raporda yer aldı.

TCMB’NİN KRİTERLERİ

Analistler; “TCMB, aylık enflasyonun kalıcı ve belirgin düşüşüne odaklandı. Yıl sonu TÜFE için tahmin aralığına vurgu yapıldı ve üst sınır olan %42 de ihtimal dahilinde gösterildi. Ayrıca TCMB, piyasanın TÜFE beklentisinin, kendi tahminlerine yakınlaşmasını istiyor. Burada da beklentilerin, TCMB’nin tahminiyle örtüşmesi değil, düşüş trendinde ilerlemesi önemseniyor” şeklinde konuşuyor.

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FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamalar ve hedefler dikkate alındığında, TCMB’nin ilk faiz indirimi için 31 Ekim’de planlanan yılın dördüncü enflasyon raporunu bekleyebileceğini öngören analistler, “O tarihe kadar politika faizi %50’de kalabilir. ABD seçimleri ve jeopolitik risklere dair belirsizlikler bu süreçte daha da netleşebilir. Ardından verilere göre, kasım ve aralıkta faiz indirimi masaya gelebilir” görüşünü dile getiriyor.

DOLAR VE BORSA NE OLACAK?

TCMB’nin sıkı para politikası vurgusunun ardından bugün dolar 33,42 TL’ye kadar geriledi. Ardından kur 33,47 TL’ye yakın denge arayışına yöneldi. Borsa ise %0,74 yükselişle, 10.098’den kapandı.

Analistler “İlk faiz indirimi kasım-aralık dönemine kalırsa, dolarda da stabil görünümün devamı, TL’de reel değerlenme sürebilir. Borsa ise yüksek faizi sevmez. Dolayısıyla borsada yükselişler yaşansa da bunun daha sınırlı kalabileceği görülebilir. Sektör ve hisse ayrışmaları bu dönemde daha belirgin olarak öne çıkabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.