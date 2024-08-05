BofA analistinden faiz indirimi sinyali! Dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA) Türkiye analisti Zümrüt İmamoğlu, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası dolara yönelik, "Kur açısından büyük sıçramalar beklememek lazım" ifadelerine yer verdi. Ayrıca İmamoğlu, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon oranı ile ilgili tahmininde bulunarak, faiz indirimine gidilebileceğini söyledi.

Bank of America'nın (BofA) Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, katıldığı CNBC-e canlı yayınında Türkiye piyasalarına yönelik dikkat çeken analizlerde bulundu. İmamoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

DOLARDA SIÇRAMA BEKLENMİYOR

"Türkiye şu anda daha az etkileniyor. Türkiye'nin çok farklı bir hikayesi var. Bütün veriler doğru yolda gidildiğini gösteriyor. Japon yeninde TL'ye göre pozisyonlar çok değil. Merkez Bankası işin kontrolünde. 90 milyar dolara yakın rezerv biriktirdiler. Kur açısından büyük sıçramalar beklememek lazım. Nispeten daha az etkilenecektir Türkiye.

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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLADI

Enflasyon Türkiye'de hala yüksek. Aydan aya olan yavaşlamalar mevsimselllikten. Hizmet enflasyonu hala yapışkan. Beklenilmedik bir şey gelmedi temmuzda. 4 civarında bir enflasyon görseydik piyasa olumsuz yaklaşabilirdi. Yıl sonu tahminimiz yüzde 42, marttan bu yana değiştirmedik. Yazınki trende bakınca ağustosta da 2,5 civarı enflasyon olabilir. Kasım, aralık aylarında enflasyonda düşüşü daha net göreceğiz.

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"FAİZ İNDİRİMİNE YAKLAŞIYORUZ"

Faiz indirimine yaklaşıyoruz. Bizim ana tahminimiz aralıkta başlayacağı yönünde, veriler iyi gelirse kasımda başlayabilir. Yılın ikinci yarısında resesyon bekliyoruz ancak sert inişe dönüşeceğini tahmin etmiyoruz. Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 3,2. Para politikası tek başına enflasyonu düşürmek için yeterli değil. Ekonomi yönetimi koordinasyon içerisinde."