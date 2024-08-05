Trump'tan savaş sözleri: İran bu gece saldıracak

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast girişimi sonucu öldürülmesiyle İsrail-İran ilişkilerinde ipler kopma noktasına geldi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Orta Doğu'yu işaret ederek İsrail'in bu gece İran tarafından saldırıya uğrayacağını ifade etti. Trump'ın söylediği sözlerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırması halinde İsrail'i savunacaklarını tekrar etti.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı belirtildi. Dini Lider Hamaney'in saldırı emri verdiği ABD basınına sızdırılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

İsrail bakanlıklarından yapılan "saldırı hazırlığındayız" açıklamalarından sonra İran'ın İsrail'e saldıracağını söyleyen Trump, ifadelerinde açık açık tarih belirtti.

"İRAN BU GECE SALDIRACAK"

Trump, yaptığı açıklamada İsrail'in bu gece İran tarafından saldırıya uğrayacağına dair bilgisi olduğuna yer verdi. İsrail açıklamanın ardından teyakkuza geçti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasının ardından "saldırı olması durumunda İsrail'i savunacağımızı İran'a açıkça belirttik" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL SAVAŞ HAZIRLIĞINDA!

İsrail Savunma Bakanlığı, Gallant’ın Hava Kuvvetleri komutanlarıyla İran'ın olası saldırısı hakkında durum değerlendirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelen Gallant, “Düşmanlarımız geçen yıl boyunca sergilediğiniz yetenekler sayesinde adımlarını dikkatlice düşünüyorlar. Ancak saldırıya hızlı bir geçiş de dahil olmak üzere tüm seçeneklere hazırlıklı olmalıyız” ifadelererini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı da İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in yerel yöneticilerle dün yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İRANIN SALDIRACAĞI ABD'YE SIZDI

The Wall Street Journa gazetesinde yer alan habere göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve “İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı” cevabını aldı. Daha önce de New York Times'ta benzer bir haber yapıldı.

WSJ gazetesi ayrıca ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.