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CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Orta Doğu ve ekonomiye yönelik mesajlar

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CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Orta Doğu ve ekonomiye yönelik mesajlar

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'ni ekonomik gidişatına yönelik mesajlar veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından saat 15.50'de Beştepe'de toplandı.

ORTA DOĞU VE EKONOMİ GÜNDEMDE!

Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da son günlerde tırmanan gerilim ve Filistin'di.

Öte yandan toplantının bir diğer gündemi Türkiye'nin ekonomik gidişatı ve enflasyon oldu.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından millete sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İş dünyamıza şu çağrıyı yapmak zorundayım. Hükümetimiz çalışanın, istihdam sağlayanın daima yanındadır.

Savunma sanayii başta olmak üzere, birçok yerde ülkemizi parmakla gösterilecek seviyeye çıkardık.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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