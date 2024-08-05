Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve enflasyon mesajı: Amacımız kalıcı refahı sağlamak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi ve enflasyon mesajı verdi. Türkiye'nin ekonomideki atılımlarının pozitif sonuçlar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki düşüşün de devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini söyledi.

İHRACATTA CUMHURİYET REKORU KIRILDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış kaydederek tüm zamanların rekorunu kırdı." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Yıllık ihracatta yüzde 3,4 artışla yine cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. İhracatçılarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.

Turizm gelirlerinin yıl sonunda 103 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. Turizm sektörüne zarar veren arızi durumların ortadan kaldırılmasında devletimizin yanında sektörün içinde olanlara da büyük bir yük düşüyor.

ENFLASYON VURGUSU, DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Ekonomi başlığında şunu da memnuniyetle vurgulamak zorundayım. Bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon oranı da hamdolsun ümitlerimiz artırmıştır.

Haziran itibariyle enflasyonda başlayan düşüş trendi devam etti. Yıllık enflasyon 13,7 puan geriledi. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle uyumlu oranlara indireceğiz. Amacımız enflasyonu düşürerek kalıcı refahı sağlamaktır.