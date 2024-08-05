Erdoğan "ev zencisi" diyerek neyi kastediyor? Cumhurbaşkanı'nın ifadesini, Malcolm X açıklıyor

İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram yasağı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Dijital bir faşizmle karşı karşıyayız" diyerek karara karşı gelenler için "ev zencisi" tabirini kullandı. Bu bazı mecralarda "ırkçı ifade" olarak nitelendirilse de aslında sözleri ömrü ırkçılıkla mücadele içinde geçen Malcolm X'e bir göndermeydi. Peki Malcolm X "ev zencisi" diyerek kimleri kastediyordu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye suikastıyla ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye suikastıyla ilgili ilk kez konuştu

Malcolm X'in kızı Şahbaz: Pek çok genç insan Malcolm'da kendi rol modelini buluyor

Malcolm X'in kızı Şahbaz: Pek çok genç insan Malcolm'da kendi rol modelini buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuştu.

Programda pek çok konuya değinen Cumhurbaşkanı, "Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız” diyerek sosyal medya kısıtlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye suikastıyla ilgili ilk kez konuştu

"BUGÜNE KADAR EV ZENCİLERİNİ MUHATAP KABUL ETMEDİK"

Sosyal medya şirketlerine karşı Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“Bakınız Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, bir tedbir uyguluyor ancak şirketlerden önce meselenin önüne, arkasına bakmadan acaba biz bundan nasıl menfaat sağlarız diyen muhalefet partileri hemen ayağa kalkıyor.

Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez olsun eleştirmeyenler bu platformların sanal alemde estirdikleri faşizme bir çift laf etmeyenler bakıyorsunuz nefes nefese klavye ve ekran başına geçip sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi batılılara şikayet sırasına giriyorlar.

Bu platformların ayyuka çıkan sansürcülüğü bütün bunlar karşısında kağıttan kaplana dönüşenler, ülkemizi tenkit etme hususunda hemen aslan kesiliyorlar. Kimse kusura bakmasın ama özgürlükleri savunmak böyle olmaz.

Bunun adı ifade hürriyetine sahip çıkmakta değildir. Rahmetli Malik El Şahbaz'ın (Malcolm X'in kızı) tarifiyle ‘bunun adı ev zenciliğidir’. Batıdan çok batıcı, İsrail'den çok İsrailci.

Ezik olduğu kadar fırsatçı da olan bu ev zencilerinin hayattaki tek varlık gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Bizim bunlarla işimiz yok.

Bugüne kadar ev zencilerini muhatap kabul etmedik onlara sadece acıyarak baktık. Mücadelemizi onların efendilerine karşı yürüttük. Bugün de kuklalarla vakit harcamıyor, asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz.

Son haftalarda şunu bir kez daha gördük. Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını, dünyada hak ve özgürlükleri desteklemek için değil bilakis siyaset ve toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır”

EV ZENCİSİ VE TARLA ZENCİSİ NE DEMEK?

Hayatını ırkçılıkla mücadeleye adayan ve bu uğurda öldürülen Malcolm X 1963 yılında yaptığı konuşmasında ev zencilerini şöyle anlatıyor:

"Kölelik döneminde, benim gibi siyahlar kölelerle konuştuğunda onları öldürmezler, söylediklerini geri alması için arkasından yaşlı bir zenciyi gönderirlerdi. Bunu anlamak için köleliğin tarihini okumanız gerekir. İki tür zenci vardı. Eski ev zencisi ve tarla zencisi.

Ve ev zencisi her zaman efendisini kollardı. Tarla zencileri çizgiyi çok aştığında, onları kontrol altında tutardı. Onları çiftliğe geri gönderdi.

Ev zencisi bunu yapabiliyordu çünkü tarla zencisinden daha iyi yaşıyordu. Daha iyi yiyor, daha iyi giyiniyor ve daha iyi bir evde yaşıyordu.

Efendisinin hemen yanında, tavan arasında ya da bodrumda yaşıyordu. Efendisinin yediği yemeklerin aynısını yiyor ve giydiği kıyafetlerin aynısını giyiyordu. Ve tıpkı efendisi gibi konuşabiliyordu - diksiyonu iyiydi.

Ve efendisini, efendisinin kendisini sevdiğinden daha çok seviyordu. Bu yüzden efendisinin incinmesini istemiyordu. Eğer efendisi hastalanırsa, "Ne oldu patron, hasta mıyız?" derdi.

Efendisinin evinde yangın çıktığında, yangını söndürmeye çalışırdı. Efendisinin evinin yanmasını istemezdi. Efendisinin mülkünün tehdit edilmesini asla istemezdi. Ve bunu efendisinden daha çok savunurdu. Bu ev zencisiydi."

Django Unchained filminde köle sahibi (Leonardo DiCaprio)

ve ev zencisi (Samuel L. Jackson)



"BEN TARLA ZENCİSİYİM"

Malcolm X Konuşmasının devamında tarla zencilerini de anlatarak konuşmasını şu cümlelerle bitiriyor:

"Ama bir de kulübelerde yaşayan ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayan zenciler vardı.

En kötü kıyafetleri giyiyorlardı. En kötü yemekleri yiyorlardı. Ve cehennemi yakaladılar. Kırbacın acısını hissettiler.

Efendilerinden nefret ediyorlardı. Evet, ediyorlardı.

Eğer efendileri hastalanırsa, ölmesi için dua ederlerdi. Eğer efendinin evinde yangın çıkarsa, güçlü bir rüzgarın gelmesi için dua ederlerdi. İkisi arasındaki fark buydu.

Ve bugün hala ev zencileri ve tarla zencileri var. Ben bir tarla zencisiyim."