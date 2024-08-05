Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye suikastıyla ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Hamas lideri Heniyye'nin İran'da öldürülmesine tepki gösteren Erdoğan, "Heniyye'nin şehit edilmesini ABD'de Netanyahu'nun alkışlandığı anlardan bağımsız okuyamayız. Dünya İsrail'in ateşkese ikna edilmesini beklerken, Heniyye kalleş bir suikastla şehit edildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda bir konuşma gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İnsan hakları, demokrasi, hukuk ve küresel adalet gibi kavramların içi boşaltıldı. Yıpratıldı. İtibar ve güven kaybına uğradı. Kötü gidişatın önüne geçilmesini sağlayacak adımlar da atılmıyor. Küresel sistemi adalet eksenli revize edecek hiçbir çaba gösterilmedi.

Kıymetli dostlar, Gazze'de insanların maruz kaldığı soykırımı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Her gün bir yenisi eklenen katliama bakmaya inanın can dayanmıyor. Kafası kopmuş masum bebeklerin, artık bu yükü çekemiyorum diyerek babasının mezarı başında gözyaşlı döken çocukların görüntülerini izlemeye hiçbirimizin kalbi dayanmıyor."

Soykırım başlayalı tam 10 ay oldu. Bu sürede 16 binden fazla çocuk öldü. 40 binden fazla insan şehit edildi. Enkaz altındakilerin naaşlarına ulaşılamıyor. Yüz bine yakın yaralı var... İsrail Gazzelileri sadece bombalarla değil, aç ve susuz bırakarak da katlediyor.

Gazze krizi ile birlikte küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Dünya siyaseti en sert virajında...

Bunları söylediğim için birilerinin rahatsız olacağının farkındayım. Belki biz susturmaya çalışacaklar, ne yaparlarsa yapsınlar bugüne kadar zulüm karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmadık. Bunsan sonra da olmayacağız.

Batı, İsrail'in suç ortağıdır. Alkışlayarak alenen destek gösteriyorlar, tarih bunları açıkça kaydediyor.

"HENİYYE SUİKASTI, ABD'DEKİ ALKIŞLARDAN BAĞIMSIZ DEĞİL"

Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesini ABD'de Netanyahu'nun alkışlandığı anlardan bağımsız okuyamayız. O korkunç görüntüler Filistin halkını derinden etkilemekle kalmadı, Netanyahu'yu daha da şımartmıştır. Dünya İsrail'in ateşkese ikna edilmesini beklerken, Heniyye kalleş bir suikastla şehit edildi. Bir kez daha Heniyye'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Filistin halkına baş sağlığı diliyorum. 3 buçuk ay önce ailesinden birçok kişi şehit edildi, çarşamba günü de kendisi şehitler kervanına katıldı. Heniyye hiçbir zaman yüzündeki tebessümü kaybetmedi, böyle de bir insandı."

Ayrıntılar geliyor...