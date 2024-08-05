Orta Doğu'da peş peşe kritik temas! ABD İsrail'le görüştü, Rusya İran'la

,ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Michael Kurilla'nın İsrail'e gitmesinin ardından, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Tahran'da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, beraberindeki heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüşme gerçekleştirdi.

İRAN-RUSYA TEMASI

Görüşmede Bakıri, İran ve Rusya ilişkilerinin stratejik ve derin olduğunu ifade etti.

ABD'nin artık dünyanın tek kutuplu sistemden çıktığını iyi bildiğini söyleyen Bakıri, "İran, Rusya ve Çin arasındaki üçlü işbirliğini memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu da Rusya'nın bölgesel konularda İran'la kapsamlı işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın mayıs ayındaki daveti üzerine Tahran'a gelmişti. Tahran'da Ahmediyan ile bir araya gelen Şoygu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecek.

"EYLEMSİZLİK, SUÇLUYU DAHA TEHLİKELİ HALE GETİRİYOR"

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, başkent Tahran'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelerek, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, başkent Tahran'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, Dışişleri Bakanlığında Tahran'daki büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerin katıldığı programda, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Heniyye'ye yönelik suikastın Filistinlilere karşı "soykırım projesinin" bir parçası olduğunu söyleyen Bakıri, "Hiç şüphe yok ki İran, bu suçtan işgal altındaki Filistin topraklarını yöneten suç şebekesini (İsrail) sorumlu tutuyor." dedi.

İsrail'in başta Gazze olmak üzere bölgedeki saldırılarına işaret eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu saldırıları durdurma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Bakıri, "Eylemsizlik suçluyu daha tehlikeli hale getiriyor. Ve bir süre sonra suçun ve kötülüğün normalleşmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Bakıri,"İsmail Heniyye'ye alçakça düzenlenen suikast, keyfi öldürmenin ve ağır insan hakları ihlalinin açık bir örneğidir. Böyle bir saldırganlık cevapsız kalamaz. İran'ın tepkisi kesin olacaktır." diye konuştu.

CENTCOM KOMUTANI GENERAL KURİLLA İSRAİL'DE

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin resmi davetlisi olarak İsrail'e gitti.

Genelkurmay Başkanı ve CENTCOM Komutanı, Orta Doğu'daki tehditlere karşılık olarak bölgedeki ortak değerlendirmeler ve güvenlik-stratejik konular üzerine ortak bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), bölgesel istikrarı güçlendirme ve ordular arasındaki koordinasyonu artırma taahhüdüyle ABD ordusuyla olan ilişkisini derinleştirmeye devam edeceği bildirildi.