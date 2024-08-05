Bakan Işıkhan açıkladı! SGK ödemelerinde yüzde 40 iyileştirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlar için 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağlanacağını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

"ÖDENEN FİYATINI %40 ORANINDA ARTIRDIK"

Işıkhan, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden yayımladığı paylaşımda, "Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. 684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını %40 oranında artırdık.

"MİLYAR 975 MİLYON TÜRK LİRASI..."

Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağlıyoruz" dedi.