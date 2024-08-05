Altın sert düştü, dolar rekor kırdı! Dikkat, 'acil faiz indirimi' gelebilir

Japonya’dan ABD’ye kadar bütün dünya piyasalarını, emtiaları ve kripto paraları ‘kara pazartesi’ krizi vurdu. Küresel resesyon korkularının zirve yapması üzerine, FED’den 1 hafta içinde 0,25 baz puan ‘acil faiz indirimi’ beklentisi arttı. Büyük çöküşe altın da dayanamadı. Ons %2’yi aşan değer kaybıyla birlikte 2400 doların altına geriledi. İçeride dolar ise 33,40 TL’yi aşarak rekor kırdı. Borsa İstanbul %5,54 düşüşle 9893’ten günü tamamladı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Dünya piyasaları büyük şoku yaşıyor. Asya borsalarında Japonya başta olmak üzere %10’u aşan düşüşlerle başlayan ‘kara pazartesi’, Avrupa ve ABD borsalarıyla devam etti. ABD’de zayıf gelen ekonomik verilerle artan resesyon korkuları ve Japon yeninde hızlı değerlenme sonrası dünyadaki “carry trade” pozisyonlarının kapatılması, bütün yatırım enstrümanlarında satışı tetikledi.

ALTIN, PETROL VE BTC’DE DURUM

Bitcoin bugün 50 bin doların da altına sarktı. Ethereum 2000 dolar sınırına çekildi. Sabah saatlerinde 2450 doların üzerinde bulunan ons altın da dayanamadı, 2365 dolara geriledi. Piyasalarda bir miktar tepki alımları yaşanırken; BTC 53 bin 500 dolara ve ons altın 2400 dolara yöneldi. Bu arada petrol fiyatları da 75 dolara kadar geriledikten sonra, 76 dolar seviyelerine çıkarak denge arayışını sürdürüyor.

DOLAR REKOR KIRDI, BORSA DÜŞTÜ

Öte yandan iç piyasalar da yaşanan gelişmelerden etkilendi. Dolar bugün 33,42 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Akşam saatlerinde de fiyatlarda 33,40’a yakın seyir devam ediyor.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %7 kayıpla güne başladı ve en düşük 9733 seviyesini gördü. Ardından endeks 10.000 seviyesine yönelerek kayıplarını azalttı. Ancak günlük düşüş %5,54 olarak gerçekleşti.

FED’DEN ACİL İNDİRİM GELİR Mİ?

Yaşanan gelişmeler üzerine gözler FED’e çevrildi. Son olarak Kovid-19 salgını başlarken olağanüstü toplanarak acil faiz indirimi kararı alan FED’in, bu krizde de 1 hafta içerisinde devreye girerek 0,25 baz puan faiz indirebileceği belirtiliyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son açıklanan ABD istihdam verilerinin resesyona işaret etmediğini ancak şartların daha da kötüye gitmesi halinde gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Bu arada yaşanan düşüşleri alım fırsatı olarak gören kurumlar da var. JPMorgan analistleri, ABD’de teknoloji hisselerindeki satışın çoğunun geride kalmış olabileceğini belirterek, alım fırsatının yaklaştığı yönünde görüş bildirdi. Ancak kurum tarafından paylaşılan notta; güçlü bir toparlanmanın, ancak birkaç hafta içinde açıklanacak ekonomik verilerle teyit edilebileceği aktarıldı.