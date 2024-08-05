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Kripto para yatırımcılarına uyarı! SPK yeni listeyi duyurdu

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Kripto para yatırımcılarına uyarı! SPK yeni listeyi duyurdu

Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcı faaliyetlerinde veya tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini açıkladı.

Kripto para yatırımcıları için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde faaliyette bulunan ve tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini yayımladı. SPK'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

SIRASIYLA BELİRTİLDİ

"Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru bilindiği üzere, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlanmaktadır.

Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK yeni liste yayımladı - 1. Resim

LİSTELER GÜNCELLENECEK!

Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncellenecektir. Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Ekonomi
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