Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bariyerlere çarpan aracın motoru fırladı, sürücü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan aracın motoru fırladı, sürücü hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bariyerlere çarpan aracın motoru fırladı, sürücü hayatını kaybetti
Kestel, Bursa, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Aracın motoru yola savrulurken sürücü ise hayatını kaybetti.

Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi Bursa Çevre Yolu Doğu Kavşağı’nda Furkan Kök (31) idaresindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil sürücüsü, otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kök’ün cansız bedenini otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kök’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bariyerlere çarpan aracın motoru fırladı, sürücü hayatını kaybetti - 1. Resim

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kök’ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınında çalışmalar devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Nur Şems kampına baskın - GündemBatı Şeria'daki Nur Şems kampına baskınHenüz 13 yaşındaydı Sulama kanalına giren çocuk boğuldu - GündemHenüz 13 yaşındaydı Sulama kanalından cansız bedeni çıktıKovanı açıp baktı, şaşkına döndü! Kilosu 30 bin liradan satılan yeşil balın gizemi araştırılıyor - GündemKovanı açıp baktı, şaşkına döndüSinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Cep'ten 'Gezi olayları' savunması: Mahkeme başkanından sert tepki! - Gündem'Gezi olayları' savunması kızdırdıSakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralı - GündemSakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralıKayseri'yi savaş alanına çeviren taciz olayında tutuklama - GündemKayseri'yi savaş alanına çeviren taciz olayında tutuklama
Sonraki Haber Yükleniyor...