Bariyerlere çarpan aracın motoru fırladı, sürücü hayatını kaybetti

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Aracın motoru yola savrulurken sürücü ise hayatını kaybetti.

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Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi Bursa Çevre Yolu Doğu Kavşağı’nda Furkan Kök (31) idaresindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil sürücüsü, otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kök’ün cansız bedenini otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kök’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kök’ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.