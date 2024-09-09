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Bariyerlere çarparak savrulan motosikletli hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yola savrularak hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi çevre yolunda edinilen bilgilere göre, 27 ALE 494 plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Hanifi Bolat (18), direksiyon hakimiyetini kaybettikten kaldırıma çarparak yola savruldu.

Bariyerlere çarparak savrulan motosikletli hayatını kaybetti - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken hayatını kaybeden Hanifi Bolat'ın cenazesi olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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