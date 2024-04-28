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Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bartın&#039;da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da karşı istikametlerde seyir halinde bulunan 2 araç, hız uyarı tabelası önünde çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bartın istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen araç ile karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Hız limitlerini gösteren tabela önünde meydana gelen kazanın sebebinin ise aşırı hız olduğu belirtildi.

Kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Araç içerisinde bulunan 3 kişiden biri çalılık alana savrulurken, 2'si ise araçta sıkıştı. Diğer araç ise su kanalına ramak kala durmayı başarırken içerisindeki 2 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışma ile kurtarılarak, ambulansa bindirildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enkazın kaldırılması en az 14 yıl sürer
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