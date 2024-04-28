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Malatya'da gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dikkatsizlik beraberinde zincirleme kazayı getirdi. Malatya'da gece yarısı meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı.

Malatya'da gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var... - 1. Resim

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazada ortalık savaş alınana dönerken çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.  İlk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Malatya'da gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var... - 2. Resim

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var... - 3. Resim

Malatya'da gece yarısı feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var... - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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