Başakşehir'de silahlı saldırı! Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Başakşehir'de güpegündüz silahlı saldırı... Husumetli iki grup arasında yaşanan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Başakşehir'de gündüz vakti iki grup arsında çıkan olayda silahlar konuştu... 2 şahsın husumetlileri olduğu öğrenilen 2 kişiye kurşun yağdırdığı ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Caddesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, V.A ve S.A. kaldırımda sohbet ettikleri sırada husumetlileri araç ile önlerinde durmuş araçtan çıkan 2 kişi, V.A ve S.A. ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışma sonrasında araçla gelen 2 kişiden 1’i silahını çıkarıp ikiliye ateş etmeye başlamış açılan ateş sonucu V.A. bacağından, S.A. ise karnına, omzuna ve bacağına isabet eden mermiler ile ağır yaralanmıştı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelilerin 2 kişinin arkasından gelip tartışmanın ardından silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.