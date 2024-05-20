Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Başakşehir'de silahlı saldırı! Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Başakşehir'de silahlı saldırı! Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;de silahlı saldırı! Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Başakşehir, Silahlı Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de güpegündüz silahlı saldırı... Husumetli iki grup arasında yaşanan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Başakşehir'de gündüz vakti iki grup arsında çıkan olayda silahlar konuştu...  2 şahsın husumetlileri olduğu öğrenilen 2 kişiye kurşun yağdırdığı ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Caddesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, V.A ve S.A. kaldırımda sohbet ettikleri sırada husumetlileri araç ile önlerinde durmuş araçtan çıkan 2 kişi, V.A ve S.A. ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışma sonrasında araçla gelen 2 kişiden 1’i silahını çıkarıp ikiliye ateş etmeye başlamış açılan ateş sonucu V.A. bacağından, S.A. ise karnına, omzuna ve bacağına isabet eden mermiler ile ağır yaralanmıştı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelilerin 2 kişinin arkasından gelip tartışmanın ardından silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tuchel kalmayı reddetti! Bayern Münih efsane Belçikalı ile temasa geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve sivil anayasa vurgusunu yineledi - Gündem"Türk siyaseti bunu yapacak kudrete sahip"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi sonrası diplomasi trafiği! İran Cumhurbaşkanı Vekili ve Aliyev ile görüştü - GündemErdoğan'dan Reisi sonrası diplomasi trafiğiMarmara, Ege, Akdeniz... Meteoroji uyardı! Alerjisi olanlar dikkat, hazırlıklı olun - GündemAlerjisi olanlar, hazırlıklı olunKonya'da yol kırmızıya boyandı! Karpuz yüklü kamyonet devrildi, yaralılar var - GündemKonya'da karpuz yüklü kamyonet devrildi, yaralılar varSelçuk Bayraktar, Reisi'nin ölümüne yol açan helikopter kazasında Akıncı'nın rolünü vurguladı - GündemSelçuk Bayraktar ilk kez açıkladı!Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi - GündemNaci Görür "Maraş"ı işaret etti
Sonraki Haber Yükleniyor...