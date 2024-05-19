Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico 'hayati tehlikeyi' atlattı

15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Çarşamba günü Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico ağır yaralandı. Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edildi.

59 yaşındaki Fico hastaneye kaldırılırken, ülke basınında çıkan haberlerde saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico'nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinde önemli açıklamada bulundu.

Fico'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kalinak, "Sabah yapılan doktor kontrolü doğrultusunda hastanın hayati tehlikesinin şu anda ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Ancak durumu halen çok ciddi ve iyileşmesi için uzun bir süreye ve dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin yolunda gideceğine inancımız tam" dedi.

Kalinak, Fico'nun yakın bir tarihte başka bir hastaneye naklinin planlanmadığını, halihazırda bunun mümkün olmadığını belirterek, sağlık durumuna ilişkin hastanenin ilerleyen günlerde düzenli bir şekilde bilgi paylaşacağını söyledi.