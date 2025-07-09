'Basel' lakaplı Bekir Aslan, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 15:40 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 16:25 - Güncelleme:

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Bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan gözaltına alınan "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tutuklandı. Basel, en son 12 Nisan tarihinde tutuklanmış, 26 Haziran'a kadar cezaevinde kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medya platformu X'te "Basel" rumuzunu kullanarak yaptığı paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan Aslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İlgili Haber Dilan ve Engin Polat davasında karar çıktı: Şirketlerini geri aldılar 2,5 AY CEZAEVİNDE KALMIŞ 26 HAZİRAN'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Aslan'ın savcılıkça ifadesi alındı. Aslan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirlenmişti. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik protestolar sırasında gözaltına alınan Aslan, 2,5 ay cezaevinde kalmış ve 26 Haziran’da tahliye edilmişti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız