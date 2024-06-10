Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Talihli Mahallesi'nde iddiaya göre ailesi tarlada çalıştığı sırada evlerinin önünde oyun oynayan Eylül Savuşmak (4) başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

ÇEŞİTLİ YERLERDEN YARALANDI

Yaralanan kız çocuğunu görenler, taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.