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Başıboş sokak köpekleri, işe giden kadına saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sokak Köpeği, Saldırı, Güvenlik Görevlisi, Yaralanma, Bursa, Nilüfer, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da sabah işe gitmek üzere yola çıkan genç kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Esra Kuloğlu bacağından hafif şekilde yaralandı.

Sabah saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Belesten Sokak üzerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Esra Kuloğlu, (25) her zamanki güzergâhından işine giderken bir anda sokak köpeklerinin hedefi oldu.

"HER GÜN AYNI KORKUYU YAŞIYORUZ"

Çantasıyla kendini savunarak saldırıdan kurtulmaya çalışan genç kadın, yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı. Yaşadıklarını anlatan Esra Kuloğlu "Daha önce burada bir çocuğa da saldırmışlardı. Bu sabah da bana saldırdılar. Kolumdaki çantayla müdahale ederek kendimi savundum. Bazı arkadaşlarımız işe korkarak geliyor. Her gün aynı tedirginlikle yola çıkıyoruz. Yetkililerden artık bu konuda daha hassas davranmalarını bekliyoruz." diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Başıboş sokak köpekleri, işe giden kadına saldırdı - 1. Resim

Mahalle sakinleri ise özellikle sabah ve akşam saatlerinde bölgede başıboş köpek sayısının arttığını, bu durumun çocuklar ve çalışanlar için ciddi tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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