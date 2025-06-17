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Başkan yolsuzluktan tutuklanmıştı! Ceyhan Belediyesi'nin yeni başkan vekili Yıldız oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Başkan yolsuzluktan tutuklanmıştı! Ceyhan Belediyesi&#039;nin yeni başkan vekili Yıldız oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB'ye yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanmasının ardından bugün yapılan seçimlerde belediye başkan vekilliğini CHP'nin adayı Sevil Aydar Yıldız kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı oluruyla da Aydar ve Tekin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Her iki belediye için başkan vekili seçimlerinin 17 Haziran 2025'te yapılacağı bildirilmişti.

SEVİL AYDAR YILDIZ BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Bu nedenle Ceyhan Belediyesi Meclisi yeni başkanını seçmek için toplantı. CHP adına Kadir Aydar'ın kuzeni meclis üyesi Sevil Aydar Yıldız aday olurken Cumhur İttifakı adına ise meclis üyesi Mustafa Kiraz aday oldu. 31 meclis üyesi oy kullandı. Yapılan seçimde ilk iki turda her iki adayda salt çoğunluğu bulamadığı için için 3. turda 21 oy alan Yıldız Ceyhan'ın yeni belediye başkan vekili oldu.

Kiraz ise 11 oyda kaldı. Yıldız seçim sonrası yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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