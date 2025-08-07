Bayraklar kırmızıya çevrildi! Bu noktalarda denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşuları nedeniyle Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle söz konusu ilçelerdeki plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.
BAYRAKLAR KIRMIZIYA ÇEVRİLDİ
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.
