Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço! 572 trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde, yurt genelinde meydana gele toplam 572 trafik kazası olduğunu açıkladı. Kazalarda 12 kişinin hayatını kaybetti, 1.966 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününün bilançosunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan pazar tarihinde 24 saatlik sürede: 572 trafik kazası meydana geldi. 408 bin 796 araç denetlendi. 19 bin 488 araca hız ve radar işlemi, 33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam bin 966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."