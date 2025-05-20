Bazanın altında yakalandı, kendini bu sözlerle savundu: Başım döndü

Bartın'da hapis cezasıyla aranan şahıs, bir evde bazanın altında yakalandı. Kıyafetlerle üstünü kapatan şahıs, kendisini "Başım döndü, yatıyordum" diyerek savundu.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan kaydı bulunan, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E.'yi (34) yakalamak için harekete geçti.

BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesine ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.E, evinde sıkıştırıldı. Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın altında gizlenirken bulundu.

SAVUNMASI SKANDAL

Üzerini kıyafetlerle kapatan E.E., kendisine gözaltına alındığını tebliğ eden polislere, "Başım döndü. Burada yatıyordum" dedi. Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.