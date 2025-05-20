Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bazanın altında yakalandı, kendini bu sözlerle savundu: Başım döndü

Bazanın altında yakalandı, kendini bu sözlerle savundu: Başım döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bazanın altında yakalandı, kendini bu sözlerle savundu: Başım döndü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da hapis cezasıyla aranan şahıs, bir evde bazanın altında yakalandı. Kıyafetlerle üstünü kapatan şahıs, kendisini "Başım döndü, yatıyordum" diyerek savundu.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan kaydı bulunan, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası bulunan E.E.'yi (34) yakalamak için harekete geçti.

BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesine ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.E, evinde sıkıştırıldı. Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E., bazanın altında gizlenirken bulundu.

Bazanın altında yakalandı, kendini bu sözlerle savundu: Başım döndü - 1. Resim

SAVUNMASI SKANDAL

Üzerini kıyafetlerle kapatan E.E., kendisine gözaltına alındığını tebliğ eden polislere, "Başım döndü. Burada yatıyordum" dedi. Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.

Bazanın altında yakalandı, kendini bu sözlerle savundu: Başım döndü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düzenlemede son aşamaya geçildi! Artık deprem hasarlarında onlar da sorumlu olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Erkan Can'dan şaşırtan hamle! Ticarete atıldı: İşte yeni işi... - GündemÜnlü oyuncudan şaşırtan hamle! Ticarete atıldı: İşte yeni işi...Düzenlemede son aşamaya geçildi! Artık deprem hasarlarında onlar da sorumlu olacak - GündemDeprem hasarlarında onlar da sorumlu olacakDevlet Bahçeli'den şampiyon Galatasaray'a tebrik! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti - GündemDevlet Bahçeli'den şampiyon Galatasaray'a tebrik!Yağmurlukları kaldırmayın! AKOM tarih verdi, İstanbul'da yağış göz açtırmayacak - GündemAKOM tarih verdi, sağanak yağış göz açtırmayacakFenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti - GündemFenomen isme büyük şok! Her yere resmini astıKırmızı bültenle aranıyorlardı! Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler - GündemKırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Sonraki Haber Yükleniyor...