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Belediye başkan adayı olmuştu! Zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediye başkan adayı olmuştu! Zehir zemberek sözlerle CHP&#039;den istifa etti
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Son seçimde CHP'den belediye başkan adayı olan Eşref Can partisinden istifa etti. Can, "CHP'nin halkı sokağa çağıran tutumunu vicdanen kabul etmiyor, bu daveti şiddetle kınıyorum. Rüşveti meşrulaştırma çabalarını da asla kabul etmiyorum." dedi.

Van'da 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gürpınar Belediye Başkan Adayı olan Eşref Can, partisinden istifa etti.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Eşref Can, partinin halk için çözümler üretmek adına hiçbir olumlu girişiminin olmadığını ifade ederek, "Bugüne kadar halkımıza herhangi bir faydası olmamış, bu saatten sonra da bir faydası olmaz. Bu kadar şehitlerimize rağmen bir defa olsun hükümetle birlikte ortak bir açıklamada bulunmadılar. Derin bir üzüntü içerisinde olduğumuz bu dönemde mensubu olduğumu CHP'nin halkı sokağa çağıran tutumunu vicdanen kabul etmiyor, bu daveti şiddetle kınıyorum.

"RÜŞVETİ MEŞRULAŞTIRMALARINI KABUL ETMİYORUM"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak yapılan yanlışları, rant usulsüzlerini ve rüşveti meşrulaştırma çabalarını asla kabul etmiyorum. Bu nedenle uzun süredir mensubu olduğum CHP'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.

"HERKES HAK ETTİĞİNİ BULUR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde oynanan oyunları da daha önce bilmediklerini aktaran Can, "Hırsızlıklar şu anda cumhuriyet başsavcılığı takibinde. İnşallah herkes hak ettiğini bulur. Dolayısıyla bunlar beni rahatsız etti ve partimden istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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