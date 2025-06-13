Belediye başkanları tutuklanmıştı... Ceyhan ve Seyhan belediyeleri 17 Haziran'da başkan vekillerini seçecek

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine başkan vekili seçilecek. Seçimler, 17 Haziran'da yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklandı.

17 HAZİRAN'DA BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİLECEK

İçişleri Bakanlığı oluruyla da Aydar ve Tekin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Her iki belediye için başkan vekili seçimlerinin 17 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi.

Kadir Aydar

Seyhan Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 17 Haziran 2025 Salı günü saat 14.00'te Seyhan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanması kararlaştırıldı. Ceyhan Belediye Meclisinin de, yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere 17 Haziran 2025 Salı günü saat 14.00'te Murat Göğebakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda toplanacağı ifade edildi.

Oya Tekin

GAZİOSMANPAŞA, AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Öte yandan 2 gün önce de Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmalarının ardından yerlerine başkan vekili seçimleri tamamlanmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonucu tutuklanıp görevden uzaklaştırılması dolayısıyla mecliste yapılan oylamayla AK Partili Eray Karadeniz başkan vekili olarak seçilmişti. Bir ilçe belediyesi böylece CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu.