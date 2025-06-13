Son anketten çarpıcı detaylar! AK Parti zirvede, en yakın rakibiyle 4 puan fark var

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2025 11:15 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 11:34 - Güncelleme:

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Gezici Araştırma'nın son anketinde katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Zirvede AK Parti'nin bulunduğu listede, dikkat çeken detaylar yer aldı. İşte ayrıntılar.

Gezici Araştırma 'Haziran 2025 Seçmen Eğilimleri ve Siyasal Atmosfer Analizi' yayınladı. İlgili Haber Sivas'ta şiddetli deprem! AFAD ilk verileri paylaştı Murat Gezici'nin detayları aktardığı ankette, 2-7 Haziran tarihleri arasında 2.484 kişiye "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. ZİRVEDE AK PARTİ VAR Sonuçlarda AK Parti'nin yüzde 35 ile yeniden birinci parti çıktığı görüldü. İkinci sırada ise yüzde 31,1'le CHP bulunuyor. Gezici, "Gençlerin %68’i sağ partilere yöneliyor. Seçmenlerin %54,7’si Erdoğan’ın siyasette aktif kalmasını istiyor" yorumunda bulundu. "MUHALEFETTE LİDERLİK VE GÜVEN KRİZİ SÜRÜYOR" Analizin detaylarını paylaşan Gezici, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa’daki sağ yükselişi Türkiye’de de etkili: 18-28 yaş grubu, güvenlik, milli teknoloji ve istikrar vurgusu yapan partileri tercih ediyor. AK Parti’de toparlanma, ev kadınları ve kararsız seçmende geri dönüş dikkat çekiyor. Muhalefette liderlik ve güven krizi sürüyor."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar