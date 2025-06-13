Sivas'ta şiddetli deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıya ilişkin ilk bilgileri paylaştı. İşte detaylar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 10.26'da gerçekleşen sarsıntının şiddeti 4 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirtildi. Kentte deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.