Edirne'de deprem oldu! AFAD Enez merkezli sarsıntıyı son dakika olarak duyurdu

Son deprem Edirne'de kaydedildi. AFAD gece yarısı meydana gelen Enez merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece 02:00 sularında Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Edirne sallandı.

EDİRNE'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne'de saat 02:10 sularında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Enez merkezli depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.