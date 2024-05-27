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Berzeg ailesinden acı veda! Kızları mezara toprak attı, eşi kabre su döktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Berzeg ailesinden acı veda! Kızları mezara toprak attı, eşi kabre su döktü
Gönen, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de kaybolduktan 345 gün sonra defnedilen ünlü ekonomist Korhan Berzeg defnedildi. Kızları babalarının mezarına toprak atarken, eşi ise kabre su dökerek Berzeg'e veda etti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sırra kadem basan ve uzun süre her yerde aranan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kemik parçaları, kaybolduktan tam 312 gün sonra bulundu. Berzeg, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı sonrası Armutlu Köy Mezarlığı'na defnedilen Korhan Berzeg'in ailesi, babaları ile vedalaştı. Kızları Nisa ve Sibel babalarının mezarına toprak atarken, eşi Angela Berzeg ise mezarın üzerine su dökerek veda etti.

Cenaze sonrası açıklama yapan Korhan Berzeg'in kızı Nisa, güvenlik kuvvetlerine teşekkür etti. Sonuçlanan bir soruşturma olmadığını vurgulayan Nisa Berzeg, bir cevabın bulunması için gerekli araştırmanın devam etmesini istedi.

Berzeg ailesinden acı veda! Kızları mezara toprak attı, eşi kabre su döktü - 1. Resim

"ÖLÜM SEBEBİNİ TAM OLARAK BİLEMİYORUZ"

Öte yandan, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Bundan sonraki süreçte de ailenin yanında olacağız, adli konuda diyecek bir sözümüz yok. Aileye başsağlığı diliyoruz" dedi.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, "Devletimiz bu süreçte adli olarak idari olarak her şeyi yaptı. Jandarma, AFAD, gönülleri ekiplerimiz çalıştılar. Sonucun böyle olmasını istemezdik. Korhan Berzeg amcamıza son görevimizi yaptık. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Soruşturma, Cumhuriyet Savcımızın koordinesinde devam edecek. Şu an ölüm sebebini tam olarak bilemiyoruz. Savcılarımız soruşturmasını devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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