312 gün sonra kemik parçaları bulunmuştu! Korhan Berzeg son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçaları bulunan ünlü ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesinde yaşayan ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te köpeği Tina ile yürüyüşe çıkmak için evinden çıktıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Günler süren detaylı arama sonucunda Berzeg'in izine rastlanmadı ve çalışmalar sonlandırıldı. Ünlü ekonomistin kemik parçaları, kaybolduktan tam 312 gün sonra Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından bulundu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kemik parçaları ile ilgili yapılan çalışmalar bir süre önce tamamlanırken, tüm kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi. Bulunan kemik parçaları jandarma tarafından Korhan Berzeg'in ailesine teslim edildi.

Berzeg, kayboluşunun 345'inci gününde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile bugün son yolculuğuna uğurlandı.

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Armutlu Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından önce köye girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızları Nisa ve Sibel ile akraba ve yakınları cenazede yer aldı.

Cenazeye, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Yardımcısı İlyas Eryılmaz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran katıldı. Berzeg'in, babası Muhsin Berzeg'in yanına defnedileceği öğrenildi.