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Beş üretme istasyonu faaliyette! 107 alageyik ve 798 kızılgeyik doğaya salındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beş üretme istasyonu faaliyette! 107 alageyik ve 798 kızılgeyik doğaya salındı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde hâlihazırda 4 kızılgeyik ve 1 alageyik üretme istasyonu faaliyet gösteriyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA Bu istasyonlarda dünyaya gözlerini açan 107 alageyik ile 798 kızılgeyik doğal hayat alanlarına yerleştirildi.

Alageyiklerin Anadolu’nun tarih ve kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bakanlık olarak bu zengin biyoçeşitliliğimizi yaşatmak, genetik kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösteriyoruz. Yasak avcılıkla mücadele çalışmalarımız da aynı kararlılıkla devam ediyor” dedi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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