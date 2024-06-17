Tarım arazisi cayır cayır yandı! 200 ton saman kül oldu, evlere sıçraması an meselesiydi

Şanlıurfa Siverek'te tarım arazisinde yangın çıktı! Ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm arazi ve 200 ton saman kül oldu. Yangının evlere sıçraması an meselesiydi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekili alanda korkutan bir yangın çıktı! 200 ton samanın cayır cayır yandığı olayda alevler mahalle arasına yayıldı. Yangının evlere sıçramaması son anda önlendi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

EVLERE SIÇRAMASI AN MESELESİYDİ

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin yanı sıra vatandaşlar da yangına müdahale etti. El birliğiyle yapılan yoğun çabalar sonucunda yangının mahalledeki evlere sıçraması önlendi.

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200 TON SAMAN KÜL OLDU

Yangın nedeniyle bölgede büyük maddi zarar meydana geldi. 100 dönümlük ekili alan ve 200 ton saman tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.