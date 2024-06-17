Orman yangınlarında artık yapay zeka kullanılıyor! Oluşturulan risk haritaları sayesinde yangınların önlenmesi hedefleniyor

Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zeka yardımıyla 400'den fazla değişkenle oluşturulan dinamik yangın risk haritaları sayesinde orman yangınları önceden tahmin edilebiliyor ve bu alanlarda gerekli önlemler alınabiliyor.

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2021'de gerçekleşen orman yangınlarının ardından, ormanların yok olmasına yol açan yangınlarla mücadele için çalışmalar daha da hızlandı ve çözüm için kalıcı adımlar hayata geçirilmeye başlandı.

OGB ve özel sektör işbirliğiyle orman yangınlarını önceden tahmin edebilmesi hedeflenen yeni bir yapay zeka ile desteklenen "Yangın Risk Yönetimi Projesi" hayata geçirildi.

OGM'nin 2022 yılının ağustos ayında kullanmaya başladığı proje kapsamında, ilk etapta orman yangınlarının anatomisini anlamak ve veri temininin sağlanması üzerine çalışıldı.

Literatür taramaları, küresel değerlendirmeler, akademisyenler ve ilgili makamlarla yapılan görüşmeler sayesinde orman yangınlarını etkileyen ana faktörler belirlendi.

Yangın riski tahmini için literatürdeki yapay zeka modelleri değerlendirildi ve model çalışmalarına başlandı. Geçmiş yangın verileri, yangını etkileyen dinamik ve statik faktörler gözetilerek farklı yapay zeka modelleri denendi.

YENİ SİSTEM YÜZDE 80 DOĞRULUKLA ÇALIŞIYOR

Projeyle, meteorolojik veriler, bitki örtüsü, topoğrafya, nüfus yoğunluğu, kara yolları, enerji nakil hatları ve geçmiş yangın verileri gibi 14 farklı veri setinden 400'den fazla değişken kullanılarak "yangın riski haritaları" oluşturuldu.

Geçmişteki yangınlar incelenirken lokasyon, tarih, alanın büyüklüğü, süre, kullanılan kaynaklar gibi veriler değerlendirildi. Meteorolojik verilerde, sıcaklık, nem, rüzgarın yönü ve hızı gibi faktörlere bakılırken, bölgenin bitki örtüsünde ağaçların türü, yaşı ve birbirine yakınlığı saptandı.

Proje kapsamında üç günlük yangın riski tahmini yapılarak, ilgili bölgelerde gerekli önlemlerin alınması için bilgi sağlanıyor. Yangın oluşmadan önce belirlenen bölgelerde önlem alınması mümkün hale gelirken, uygulamayla geçmiş yangınlar yüzde 80 doğrulukla tahmin edildi.

Yangın riski haritalama modelinin, değişen meteorolojik verilere göre günde iki kez güncellenmesiyle daha doğru ve güvenilir tahminler sunulmasına imkan sağlanıyor. Projenin ikinci aşamasında ise OGM kaynaklarının en uygun şekilde yangın bölgesine transferi için zaman ve yangın risk değerlerinin ön planda olduğu bir modele geçiliyor. Bu çerçevede yapılan etkili planlama sayesinde, yangın söndürme kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması hedefleniyor. Yangın anında en hızlı şekilde, yeterli yangın söndürme kaynaklarının nereden yönlendirileceği, sistem tarafından OGM yetkililerine öneriliyor.

Türkiye'nin orman varlığının korunması için kritik rol oynayan projelerin sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesiyle orman yangınlarına karşı etkin bir mücadele stratejisi oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.