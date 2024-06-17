iOS 18 ile gelecek olan bir çok özellik Türkçe olmayacak! Ülkemizde kullanılmaması muhtemel...

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı en yeni yapay zeka özellikleri Türkiye'de kullanılamayacak. Sadece iki iPhone'a gelecek olan yeni özellik, Türkçe olarak kullanılmaması oldukça yüksek.

Eski iPhone'larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var...

Eski iPhone'larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var...

Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde duyurduğu yeni iOS 18 ve Apple Intelligence çatısı altında duyurulan yeni yapay zeka özellikleri kullanıcıları oldukça heyecanlandırmıştı fakat beklenilen gibi olmadı. Sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine özel olarak yayınlanacak yeni özellikler eski telefon sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeni tanıtılan uydu üzerinden mesaj gönderme özelliği sadece iPhone 14 ve üstü modellerde kullanılıyor.

YENİ TANITILAN ÖZELLİKLER TÜRKİYE'DE KULLANILAMIYOR

Türkiye’de kullanılamayacak iOS 18 özellikleri de bulunuyor. Sadece iPhone 14 ve üstü telefonların kullanabileceği uydu üzerinden mesaj gönderme özelliği Türkiye’de açık olmayacak.

Mail uygulamasına gelen yeni yapay zekalı kategori özelliği, Safari'de sayfaların anahtar bilgilerini gösteren ve sayfanın özetini yapan iO18 ile gelen yeni özellik Türkiye'de kullanılamıyor.

Apple'ın şu anda yeni yapay zeka özelliklerini global olarak sadece İngilizce test ediyor ve denemelerin başarılı olması sonucunda diğer diller ile uyumlu hale getirilecek. Yeni tanıtılan konuşma sırasında sesi metne çeviren yapay zeka özelliği de dahil olmak izere bir çok özellik şu anda Türkiye'de kullanılamıyor.