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Haberler > Teknoloji > Eski iPhone'larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var...

Eski iPhone'larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski iPhone&#039;larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, tanıttığı en yeni yapay zeka özelliklerini iPhone XS,XR gibi çok eski modellere de getiriyor. Bu telefonlardan birine sahipseniz iOS 18 ile tanıtılan çoğu özelliği kullanabileceksiniz.

Apple, iOS 18'i duyurdu ve bu sürüm, iPhone XS, XR gibi bazı eski modeller de dahil olmak üzere birçok iPhone'u kapsıyor. Apple her yıl olduğu gibi eski modelleri de unutmasa da, yeni iOS sürümünün tüm özelliklerini her cihaza sunmuyor.

Eski iPhone'larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var... - 1. Resim

GELİŞMİŞ ANA EKRAN

Apple, iOS 18 güncellemesiyle uygulamaları ekranın altına, yanlarına veya ortasına yerleştirerek düzenlemenize izin veriyor, böylece çok önemli duvar kağıdınız daha fazla öne çıkıyor. Uygulama simgeleri artık ekranın yanlarına yaslanmak zorunda değil; daha kişiselleştirilmiş bir düzen oluşturabilirsiniz. Ayrıca, uygulama simgeleri için yeni bir karanlık modu etkinleştirebilir, farklı renk tonları ekleyebilir ve gerçekten minimalist bir görünüm için uygulama adlarını gizleyebilirsiniz.

Eski iPhone'larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var... - 2. Resim

YENİLENMİŞ MESAJLAR

iMessage’ı kullananlar için iOS 18 ilgi çekici yenilikler getiriyor. Artık mesajlara herhangi bir emojiyle tepki (veya ‘tap-back’) verebiliyorsunuz. Mesajları dilediğiniz bir vakitte gönderilecek şekilde ayarlayabilir ve mesajlarınızı altı çizili, üstü çizili gibi yeni formatlarla ve şık yeni animasyon efektleriyle süsleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, iOS 18 ile Mesajlar uygulaması RCS standardını destekleyerek, Apple cihazı olmayan biriyle iletişim kurarken daha zengin bir mesajlaşma deneyimi sunuyor.

Eski iPhone'larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var... - 3. Resim

DENETİM MERKEZİ'NİN TASARIMI DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

iOS 18 ile Denetim Merkezi’ndeki özelleştirme sınırlamaları kalkıyor. Artık Denetim Merkezi'ni ayrı işlev gruplarına ayırarak, örneğin Medya ve Ev gibi, daha düzenli bir hale getirebileceksiniz. Araç takımlarının boyutlarını ayarlayabilir ve Denetim Merkezi’ni birden fazla sayfa haline getirebilirsiniz. Ayrıca, Kilit ekranındaki Denetim Merkezi widget’larını da düzenleyerek, hangi widget'ların görüneceğini seçebileceksiniz.

Eski iPhone'larda çalışacak en yeni iOS 18 özellikleri belli oldu! Çalışmayan özellikler de var... - 4. Resim

UYGULAMALAR KİLİTLENEBİLİYOR

iOS 18 nihayet Fotoğraflar, Mesajlar, Bankacılık ve diğer hassas bilgiler içeren uygulamaları gizlemenize izin veriyor. Uygulama açılışlarına Face ID veya şifreyle koruma ekleyebiliyorsunuz. Sadece bu da değil, artık istediğiniz uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Gizlenen uygulamalar, uygulama arşivindeki gizli klasörüne ekleniyor ve Face ID ile doğrulama yapmadan içeriğini göremiyorsunuz.

ESKİ İPHONE'LARDA KULLANILAMAYACAK İOS 18 ÖZELLİKLERİ

  • Müzik dokunuşları (iPhone 12 ve daha üst modeller)
  • Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ve üzeri)
  • Uydu üzerinden mesajlaşma (iPhone 14 ve üzeri modeller)
  • Göz takibi (iPhone 12 ve daha yeni modeller)
  • Sesli kayıtları metne dönüştürme (iPhone 12 ve üzeri modeller)

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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