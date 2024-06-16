Türkiye'nin ilk ağır hizmet insansız kara aracı ALPAR yurt dışında sergilenecek!

Türk savunma sanayiinin önde gelen askeri kara araçları üreticilerinden Otokar, yarın Paris'te açılacak Avrupa'nın en büyük ve dünyanın önde gelen savunma sanayi fuarlarından biri olan Eurosatory'de geniş ürün yelpazesini sergileyecek. Bu kapsamda ağır hizmet tipi insansız kara aracı ALPAR, ilk kez yurt dışında tanıtılacak.

ALPAR, Türkiye’nin otonom sürüş için özel olarak tasarlanmış ilk ağır kara aracı olup, maksimum yük ağırlığı 15 ton olup, seri hibrit elektrikli tahrik altyapısı sayesinde tamamen sessiz çalışabilmektedir.

Bu çerçevede araç otonomisi ve uzaktan kontrol konularına odaklanılıyor ve bu alanda geliştirme ve test faaliyetleri yürütülüyor.

Araştırma sonucunda ALPAR'ın sürüş kontrolleri ve algoritmaları geliştirilerek, A noktasından B noktasına devriye gezme, öndeki aracı takip etme yeteneği ve otonom sürüş alanında 2 boyutlu ve 3 boyutlu harita fonksiyonları eklendi. Bu özelliklere ilişkin ileri geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

ALPAR, otonom sürüş ve sürüş desteği açısından her zaman gelişime açık bir araç olacak. Otokar, gerçekleştirdiği teknoloji ve araştırmalara dayanarak araçlarının otonomi seviyesini geliştirmeye devam edecek.

ARAZİDE GÜCÜNÜ TEST EDİYOR

Bu gelişmelere ek olarak seri hibrit altyapıya sahip ALPAR'ın karayolu ve arazi koşullarında mobilite testleri devam ediyor. Bu testler arasında yüksek voltajlı batarya verimliliği, güç tüketimi ve araç menzili, elektrik motorunun verimliliği ve optimizasyonu yer alıyor.

Aracın kullanıcı kontrolünü kolaylaştıracak, daha verimli hale getirecek ve durumsal farkındalığı artıracak uzaktan kumanda ünitesi üzerinde geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

Otokar, ALPAR ile Türk savunma sanayisine teknolojik yeniliklerle en son teknolojiye sahip yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

GELECEK İNSANSIZ SİSTEMLERE İŞARET EDİYOR

İnsansız araçların askeri amaçlarla kullanımına yönelik olarak savunma sanayisi gelişmiş, modern ordulara sahip ülkelerde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Dünyada ALPAR tarzı araçlar henüz tam operasyonel değiller ve geliştirme faaliyetleri şirket/askeri güç seviyelerinde devam ediyor. Ancak gelecekte otonom sistemlerin muharebe sahasının bir parçası olması bekleniyor.

Muharebe sahasının her zaman insan kararını gerektiren koşullara sahip olması otonom sistemlerin birebir insanların yerini almasının mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Bunun yanında ALPAR gibi araçlar tehlikeli görevlerde personeli korumak için büyük avantaj sunuyor. Bilinmezliğin yüksek olduğu veya insan için zararlı olacak KBRN tehdidi gibi pek çok riski barındıran görevde askeri korumak amacıyla bu sistemlerin yaygın olarak kullanılması öngörülüyor.

Yapay zeka ile insan hatasını en aza indirecek; devriye, gözetleme gibi rutin görevlerde de insansız sistemlerin gelecekte ön plana çıkacağı değerlendiliyor.

Otonom sistemlerin uzak gelecekte ise tank takımlarında "kanat tankı" olarak görev alması bekleniyor.

İHA VE İKA'LARLA ORTAK ÇALIŞIYOR

ALPAR, muharebe sahasındaki tüm bu ihtiyaçlar ve son teknolojik gelişmeler dikkate alınarak geliştirildi. Farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çözümler sağlayan modüler elektronik altyapısı sayesinde keşif gözetleme veya muharebeye yönelik farklı görev kabiliyetlerini ortaya koyabilen ALPAR, otonom ve uzaktan komuta, düşük termal ve akustik iz, araç takip, arazide hafif tank ve benzeri araçlara denk hareket çevikliği gibi yetenekleri birleştiriyor.

ALPAR, sahip olduğu elektrikli tahrik altyapısı sayesinde insanlı araçlarla ve/veya piyadeyle birlikte ana unsur veya kanat elemanı olarak görev icra edebiliyor, tehlikeli bölgelerde engel keşfi, meskun mahalde gözetleme ve keşif, arazi şartlarının değişmesi halinde güzergah keşfi gibi maksatlarla araçta taşınan insansız hava ve kara (İHA/İKA) araçlarıyla birlikte kullanılabiliyor.

Düşman/terör mevzilerinin atış ile baskı altına alınması, personel riskini asgariye indirerek düşman araçlarıyla tesislerinin ana silah veya güdümlü füze ile etkisiz hale getirilmesi, ateş ve ateş destek unsuru olarak görev yapması, keşif ve gözetleme görevlerinin icrası gibi sorumluluklar üstlenebilen ALPAR, devriye, sınır gözetleme, mini insansız kara aracı ve dron taşıma gibi otonom görevleri,

hedef tespiti ve lojistik destek faaliyetlerini yerine getirebiliyor.

ALPAR ayrıca dolanan mühimmat taşıyıcı, otonom ikmal, İHA savar, elektronik harp gibi görevler için uygun platform olarak öne çıkıyor.

DOSTU DÜŞMANI TANIYOR

Otonom ve uzaktan kontrollü sürüş kabiliyetleri kapsamında 360 derece durumsal farkındalığa sahip araç, MIMO radyo ile kullanım durumunda 5 kilometreye kadar görev yapabiliyor, uydu haberleşme ile etkin, gelişmiş uzaktan kontrol ve bağlantı yetenekleri sunuyor.

Küresel Konum Belirleme Sistemi olmayan ortamlarda yerel harita üzerinden yol belirleyebilen ALPAR, verilen rotaya gidiş ve devriye görevleri, öndeki aracı ya da personeli takip etme, konvoy görevi, diğer insansız unsurlar ile haberleşme, eve dönüş, 2D ve 3D LIDAR haritalama, engel algılama ve yeni rota belirleme, dost/düşman tanıma, sürü yönetimi gibi yeteneklerle verilen görevleri yerine getiriyor.