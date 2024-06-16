Artan hırsızlık vakalarına karşı Google'dan yeni önlem! Latin Amerika'da test ediliyor...

Latin Amerika, özellikle Brezilya gibi ülkelerde her yıl milyonlarca cep telefonu çalınmasıyla ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bu endişeyi göz önünde bulunduran Google, yenilikçi Android anti-hırsızlık sisteminin test alanı olarak Brezilya'yı seçti. Bu sistem, veri güvenliğini ön planda tutuyor ve yetkisiz erişimi engellemek için çeşitli akıllı telefon sensörlerini kullanıyor.

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Çalınan telefonlar maddi kayıp oluştururken, asıl endişe potansiyel veri ihlallerinde yatıyor. Suçlular, cihazda saklanan kişisel bilgilere, finansal hesaplara ve önemli kişilere erişebilir. Google'ın anti-hırsızlık sistemi, çok katmanlı bir yaklaşım uygulayarak bunu önlemeyi amaçlıyor.

Sistem üç temel özellikten oluşuyor:

Hareket Algılama: Telefon, dahili sensörleri kullanarak olası bir kap kaç hırsızlığını gösteren ani hareketleri algılıyor. Bu, daha fazla erişim için parola veya PIN gerektiren otomatik ekran kilidi tetikleniyor.

Telefon, dahili sensörleri kullanarak olası bir kap kaç hırsızlığını gösteren ani hareketleri algılıyor. Bu, daha fazla erişim için parola veya PIN gerektiren otomatik ekran kilidi tetikleniyor. Şüpheli Aktivite Tanıma: Sistem, telefon hareketsiz olduğunda bile dikkatli davranıyor. Uzun süreli internet kesintileri veya SIM kartı çıkarılması gibi olağan dışı etkinlik tespit edilirse, yetkisiz erişimi daha da engellemek için telefon otomatik olarak kilitleniyor.

Sistem, telefon hareketsiz olduğunda bile dikkatli davranıyor. Uzun süreli internet kesintileri veya SIM kartı çıkarılması gibi olağan dışı etkinlik tespit edilirse, yetkisiz erişimi daha da engellemek için telefon otomatik olarak kilitleniyor. Telefon Numarası ile Uzaktan Kilitleme: Google, yenilikçi bir yaklaşımla uzaktan kilitleme işlevi sunuyor. Kullanıcılar, kayıp veya çalınan telefonlarını telefon numaralarını belirlenmiş bir Google web sitesine girerek ve kimliklerini doğrulayarak kilitleyebilir.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Bu sistem, Android cihazlara yüksek düzeyde hırsızlık bilinci kazandırıyor. Şüpheli senaryolarda telefonu proaktif olarak kilitleyerek, hassas kullanıcı verilerine erişmeye çalışan potansiyel suçlular için sistem önemli bir engel oluşturuyor. Telefonun kilidi açıkken çalındığı durumlar için çok faydalı bir özellik.

YAVAŞ YAVAŞ YAYILACAK

Android anti-hırsızlık sistem, Brezilya'da Temmuz ayında Android 10 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazları hedefleyerek piyasaya sürülecek. İlk lansman öncesi, Google'ın bilgileri toplamasına ve sistemi Latin Amerika'nın diğer ülkelerine ve diğer kıtalara genişletmeden önce gerçekleştireceği ilk test.

Yeni anti-hırsızlık sisteminin uygulanması, Google'ın kullanıcı verilerinin güvenliğine olan bağlılığını ve küresel cep telefonu hırsızlığı sorunuyla mücadele etme çabalarını gösteriyor. Xatakandroid'in haberine göre, yenilikçi yaklaşım, veri ihlallerinin riskini önemli ölçüde azaltma ve Latin Amerika gibi yüksek riskli bölgelerdeki Android kullanıcılarına gönül rahatlığı sağlama potansiyeline ulaştırması hedefleniyor.