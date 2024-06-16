Windows 11 ile artık telefonlara dosya göndermek kolaylaşıyor!

Microsoft, Android kullanıcılarının bilgisayarlarındaki dosyaları telefonlarına aktarmalarını kolaylaştıran yeni bir özellik duyurdu. Özellik şu anda Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyor ve yakın zamanda herkese sunulması bekleniyor.

Microsoft, Windows 11 Beta kanalında kullanıcılar için yeni bir özellik duyurdu. Güncelleme, içerik paylaşım ekranına yeni bir Telefonum arama simgesi getiriyor. Bu simgeye tıkladığınızda bilgisayarınızdaki dosya ve belgeleri Android telefonunuza daha hızlı ve kolay bir şekilde gönderebilirsiniz.





Microsoft, bir kullanıcının telefonunu bir bilgisayarla eşleştirmesi durumunda bu simgenin görüneceğini söylüyor. Eşleştirmek için Android'de Windows Bağlantısı'nı ve PC'de Phone Link'i kullanmanız gerekir. Daha sonra Windows 11'in Hızlı Arama bölümünde simgenin göründüğünü göreceksiniz.

Bu özellik şu anda beta test programına katılanlarla sınırlı olsa da yakında herkesin kullanımına sunulacak. Yeni beta ayrıca Başlat menüsündeki sabitlenmiş uygulamaların geçiş listesi ve Windows Spotlight tarafından sağlanan görseller üzerinde daha fazla kontrol (tam ekran görünümüne geçiş, beğenme/beğenmeme vb.) gibi başka özellikler de ekliyor.