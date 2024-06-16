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iPhone'ların kapatılış şekil değişiyor! iOS 18 güncellemesiyle yeni özellik ekleniyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone&#039;ların kapatılış şekil değişiyor! iOS 18 güncellemesiyle yeni özellik ekleniyor...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Android telefonlardan iPhone'a geçen kullanıcılar ilk başta telefonlarını nasıl kapatacaklarını bulamıyorlar ve bu sorun yıllardır var. Apple, yeni iOS 18 güncellemesi ile telefonu kapatmak için yeni bir yöntemi telefonlara ekliyor.

Apple, iOS 18 ile iPhone kullanıcılarına daha fazla özelleştirme ve kullanım kolaylığı sunuyor. Artık iPhone'u kapatmak için yeni bir kısayol mevcut. Denetim Merkezi'ne taşınan güç düğmesi sayesinde, iPhone'u kapatmak çok daha basit hale geliyor.

Denetim merkezi’ni açtığınızda, sağ üst köşede görünen güç simgesine dokunarak, iPhone'u kapatma ekranına erişebilirsiniz. Bu simge, fiziksel güç düğmesiyle aynı görevi görüyor ve iPhone’u kapatmak için alternatif bir yol sunuyor.

iPhone'ların kapatılış şekil değişiyor! iOS 18 güncellemesiyle yeni özellik ekleniyor... - 1. Resim

9to5Mac'in haberine göre, iOS 18 ile denetim merkezi’nde daha fazla özelleştirme yapılabiliyor. Kullanıcılar, sık kullandıkları işlev ve uygulamalara göre denetim merkezi'ni kişiselleştirebiliyor.

Artık denetim merkezi’ne daha fazla öğe ekleyebilir, widget’lara dönüştürebilir ve tek bir sayfayla sınırlı kalmadan birden fazla sayfa oluşturabilirsiniz. Denetim merkezi’ne erişim ise aynı; ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırma hareketiyle bu tamamen size özel yeni denetim merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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