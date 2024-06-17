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İzmir'in 3 ilçesinde yangın çıktı! Alevler Aliağa'da yerleşim yerlerine çok yakın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

İzmir'in 3 ilçesinde yangın çıktı! Alevler Aliağa'da yerleşim yerlerine çok yakın - 1. Resim

Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in 3 ilçesinde yangın çıktı! Alevler Aliağa'da yerleşim yerlerine çok yakın - 2. Resim

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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