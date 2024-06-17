İzmir'in 3 ilçesinde yangın çıktı! Alevler Aliağa'da yerleşim yerlerine çok yakın

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2024 16:16 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme:

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İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.