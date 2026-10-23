İzmir'in ardından Manisa'nın da AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialara cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dutlulu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılmasının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.

AK Parti'ye katılacağı belirtilen Dutlulu'nun AK Partili bazı isimlerle görüştüğü öne sürülmüştü.

Besim Dutlulu'dan iddialara cevap! Manisa AK Parti'ye mi geçiyor?

MANİSA AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Dutlulu, söz konusu iddialara cevap verdi.

Besim Dutlulu'dan iddialara cevap! Manisa AK Parti'ye mi geçiyor?

"ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

AK Parti'den bazı isimler ile görüştüğü yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirten Besim Dutlulu, "Ne Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüştüm, ne Sayın Hamza Dağ ile ne de Sayın Mücahit Arınç ile" ifadelerini kullandı.

Dutlulu, "Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok. Saygılarımla" dedi.

Besim Dutlulu'dan iddialara cevap! Manisa AK Parti'ye mi geçiyor?

Açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj daha yayımlayan Dutlulu, şu sözlere yer verdi:

"Salı günü Kula Yeni Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım, bugün Demirci Yeni Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım. Bunların hepsi sosyal medyamda var. Pazar günü Yeni Parti İl Kongresi'nde olacağım, tabii ki devam ediyorum partimizle"

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