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Beton mikserinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafikkazasi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir kişi, beton mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bugün saat 14.00 sıralarında İpek Yolu Caddesi Eski Emniyet Kavşağı civarında henüz ismi öğrenilemeyen bisikletli bir şahıs, yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Beton mikserinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikserinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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