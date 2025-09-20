Beyin kanaması geçiren Türk şoför için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat!

Türk tır şoförü Yıldırım Eker, 69 gün önce Belarus'ta beyin kanaması geçirdi. Komaya giren ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Eker, (56) Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye'ye getirilemedi. Durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi üzerine Eker, 69 gün sonra ülkesine getirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Yıldırım Eker'in durumu hakkında Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları girişim başlatılırken konu Hatay Milletvekili Şefik Çirkin tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Bunun üzerine Eker'in Türkiye'ye getirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Tam donanımlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Eker, İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

VATANDAŞIMIZ YURT DIŞINDA YALNIZ KALMADI

Erdoğan'ın desteği üzerine bir teşekkür mektubu yazan Milletvekili Çirkin mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşını yurt dışında yalnız bırakmayan anlayışınız nedeniyle Hataylı vatandaşımız, ailesi ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım"

"CUMHURBAŞKANIMIZ ELİMİZDEN TUTTU"

Eker'in kardeşi Kasım Eker, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"69.gündür çırpınıyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız elimizden tuttu, sonsuz minnet duyuyoruz"